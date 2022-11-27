الكونغرس الأمريكي: كردستان تجربة ديمقراطية ناجحة بالعراق

2022/11/27 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع وفد من الكونغرس الأمريكي، آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة وأهمية حماية سيادة وأمن واستقرار العراق.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان أن “رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب مارك تاكانو وعضوية كل من أليسا سلوتكين وكولين أولريد وكاتي بوتر، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي”.

وأضاف أن “الاجتماع شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة وأهمية حماية سيادة وأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان”.

وتابع أن “وفد الكونغرس تطرق إلى العلاقة المتينة والخاصة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، وأكد باسم الكونغرس دعمه لإقليم كردستان باعتباره تجربة ديمقراطية ناجحة في العراق، كذلك أشاد بالحرية الدينية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كردستان”.

وشكر بارزاني “الولايات المتحدة على دعمها المستمر، مشددا على أن “إقليم كردستان سيظل دائماً عاملاً للاستقرار والأمن في العراق والمنطقة، كما أكد على أن هناك الآن فرصة جديدة أمام الحكومة الاتحادية لخدمة المكونات العراقية المختلفة وحل المشاكل مع إقليم كوردستان بشكل جذري استناداً إلى الدستور والمنهاج الوزاري الحكومي”.

ولفت إلى أن “الاجتماع تناول أيضاً الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما العملية الإصلاحية الهادفة لتوحيد قوات البيشمركة وأهمية تضافر جهود الأطراف الكردستانية وتوحدها دفاعاً عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان”.

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