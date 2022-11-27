الحكيم: هذه أقصر الطرق لاعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي

2022/11/27 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الاحد، اقصر الطرق لاعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي، جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي بحضور خالد العبيدي.

وجدد الحكيم في بيان، “تأكيد أهمية دعم الحكومة في مساراتها الخدمية واستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي، “مبينا ان “توفير الخدمات يمثل أقصر الطرق لتحقيق هذه الغاية”.

واضاف الحكيم بحسب البيان “ودعونا إلى تكامل أكبر بين الوزارات والحكومات المحلية ، وتحقيق التوازن السياسي والإهتمام بالمدن المحررة والمدن المحرومة، مؤكدا “أهمية دعم الحكومة وتعزيز عوامل نجاحها ومواصلة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي”..

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