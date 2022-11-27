2022/11/27 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإقليم يستكمل مباحثاته مع بغداد وملفات اخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: V1OwjvU0Z1s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإقليم يستكمل مباحثاته مع بغداد وملفات اخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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