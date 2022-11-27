2022/11/27 | 14:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كنيسة إبراهيم" في ذي قار.. بكلفة مليوني دولار وستنجز بـ300 يوم (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/27 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كنيسة إبراهيم" في ذي قار.. بكلفة مليوني دولار وستنجز بـ300 يوم (صور)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كنيسة إبراهيم" في ذي قار.. بكلفة مليوني دولار وستنجز بـ300 يوم (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).