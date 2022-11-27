النزاهة: أمر قبض وتفتيش بحق مدير عام في وزارة التجارة بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع

2022/11/27 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّـة في وزارة التجارة سابقاً.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً؛ على إثر […]

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