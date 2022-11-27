2022/11/27 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، على الألماني يورغن كلينسمان، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تصريحاته الّتي أدلى بها عن المنتخب الإيراني.

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