السوداني يزور طهران الثلاثاء المقبل

2022/11/27 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار الامن القومي العراقي،

قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، عن زيارة

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

الى طهران يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاعرجي

قال، في مقابلة متلفزة، إ

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