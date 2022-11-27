إدارة سد دوكان تكشف لـ(بغداد اليوم) مقدار الزيادة المائية وتؤكد: الأمور تبشر بخير

2022/11/27 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

كشف مدير سد دوكان كوجر جمال، اليوم الأحد، مقدار الزيادة المائية بعد هطول الأمطار الغزيرة على مدن العراق، فيما أكد أن العراق يحتاج لموجات أمطار جديدة، حتى يستقر الخزين المائي.

وقال جمال لـ(بغداد اليوم)، إن "الأرض امتصت أغلب مياه الامطار التي هطلت خلال الأيام الماضية بسبب جفافها الشديد".

وأضاف أن "كمية الأمطار التي هطلت على سد دوكان هي 70 ملم، في حين أن العام الماضي كان 20 ملم فقط"، مشيراً الى أنه "نحتاج لموجات أمطار جديدة، لكي يستقر الخزين المائي".

وتابع أنه "بعد استمرار هطول الامطار أصبحت الأمور تبشر بخير في تجاوز موسم الجفاف في البلاد".

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