2022/11/27 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت مؤسسة الشهداء، اليوم الاحد، مجلس القضاء الاعلى بلابقاء على لجنة تعويض المتضررين في قضاء سنجار.

وذكر كتاب صادر عن المؤسسة، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "من اجل تقديم افضل الخدمات لشريحة ذوي الشهداء والمصابين والمتضررين من ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في قضاء سنجار وسرعة انجاز معاملاتهم وبناء على ماورد في كتابي مجلس النواب ومكتب النائب ماجد شنغالي ومكتب النائب محما خليل، يرجى التفضل بالابقاء على اللجنة الفرعية الثالثة لتعويض المتضررين في قضاء سنجار وان تكون لجنة مستقلة وعدم دمجها مع لجنة غرب نينوى لاهميتها وترشيح احد القضاة المتفرغين لرئاساتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تطالب القضاء بالابقاء على لجنة تعويض المتضررين في سنجار (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تطالب القضاء بالابقاء على لجنة تعويض المتضررين في سنجار (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).