ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ببغداد

2022/11/27 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، ظهر اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا ظهر اليوم 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي".

وأشار مراسلنا إلى أن "أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي".

فيما كانت الاسعار صباح اليوم 149000 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

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