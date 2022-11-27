2022/11/27 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسيد الحكيم، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم ونيجيرفان بارزاني يبحثان العلاقات بين حكومتي المركز والإقليم المركز الخبري الوطني.

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