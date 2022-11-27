رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم المؤسسات الرقابية

2022/11/27 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، اليوم الاحد ، أهمية دعم المؤسسات الرقابية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية وتلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “رشيد استقبل اليوم في […]

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