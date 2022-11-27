المسلة تتابع كأس العالم: كوستاريكا تتغلب على اليابان بهدف وحيد في كأس العالم

2022/11/27 | 15:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاحد 27 تشرين الثاني 2022 كوستاريكا تتغلب على اليابان بهدف وحيد في كأس العالم...

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