2022/11/27 | 15:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، 27 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة تضخم في أموال مدير عام بالتجارة متهم بصفقة أطنان الشاي الفاسدة أولاً على المسلة.

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