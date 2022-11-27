الهيئة الوطنية للاستثمار: حريصون على استكمال مدينة بسماية السكنية

2022/11/27 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، حرصها على استكمال مدينة بسماية السكنية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سالار محمد امين، استقبل اليوم وفداً من شركة هانوا الكورية"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل اوضاع مدينة بسماية السكنية، وتقديم الخدمات لاهلها، وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل والتوسع السكاني في المدينة".

وأكد أمين، وفقاً للبيان "اهتمام الهيئة باستكمال مدينة بسماية السكنية وتقديم افضل الخدمات لساكنيها ومعالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق"، مشيراً الى أن "الهيئة ستبذل المزيد من الجهود لاستكمال المشروع ومعالجة العقبات واعادة العمل به".

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