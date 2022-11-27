هدف في الدقيقة 81.. كوستاريكا تهزم اليابان وتسدي خدمة لألمانيا

2022/11/27 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت كوستاريكا فوزا صعبا على اليابان 1-صفر، الأحد، على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الخامسة من مونديال 2022، وأسدت في الوقت ذاته خدمة كبيرة لألمانيا قبل مباراتها ضد إسبانيا لاحقا.

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