وسائل إعلام: أكثر من نصف الألمان تحولوا الى حالة التقشف

2022/11/27 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت استطلاع رأي أجرته شركة NielsenIQ، أن

أكثر من نصف السكان الألمان أصبحوا أكثر

جدية في ادخار الأموال في ظل ارتفاع

الأسعار، وتحولوا إلى سياسة التقشف.

ووفقا للدراسة، التي شارك فيها أكثر من

10 آلاف شخ

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