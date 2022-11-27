الامريكان يزيلون اسم الله من العلم الايراني وطهران تعتبره تصرف مهين وغريب

2022/11/27 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازال حساب تويتر الخاص بالمنتخب

الأمريكي لكرة القدم اسم "الله" من صورة

العلم الإيراني في تصرف وصفته ايران

بالغريب عشية لقائه الحاسم مع منتخب

ايران في مونديال قطر

وقام حساب المنتخب الأمريكي على تويتر

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