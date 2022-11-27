البيشمركة تكشف أسباب زيارة وفدها إلى بغداد

2022/11/27 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس أركان قوات 70 في البيشمركة اللواء عمر صالح، اليوم الأحد، أن الهدف من زيارة وفد البيشمركة إلى بغداد لغرض بحث التنسيق بشأن الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وقال صالح في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وفد قوات 70 بحث المخاطر الأمنية وتهديدات تنظيم داعش وتحركاته في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف أن "الوفد زار وزارة الدفاع والداخلية ومقر جهاز مكافحة الإرهاب وهناك تنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية، وأكدنا على ضرورة التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة في المرحلة المقبلة".

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