ما هي حظوظ المنتخب السعودي لبلوغ دور الـ 16 في كأس العالم

2022/11/27 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بات منتخب السعودية بحاجة إلى الفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022 من أجل ضمان التأهل والعبور نحو دور الستة عشر وتجنب الدخول في حسابات أخرى. وبعد نتائج الجولة الثانية التي خسر فيها الأخضر أمام بولندا وكسب الأرجنتين المكسيك، سيكون الأخضر بحاجة إلى الفوز من أجل التأهل المباشر أما في حال الخسارة فسيودع البطولة.

وفي حالة تعادل الأخضر أمام المكسيك سيعتمد تأهله على نتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا، حيث يحتاج إلى فوز بولندا، وفي حال فوز الأرجنتين فيجب أن تكون النتيجة بفارق ثلاثة أهداف لصالح الأرجنتين بشرط التعادل بنتيجة إيجابية 1-1 وأكثر.





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