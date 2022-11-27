السوداني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في العراق

2022/11/27 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية التعاون والتنسيق مع بعثة الناتو في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استقبل قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء استعرض مهام البعثة، في إطار التعاون الأمني والعسكري مع العراق، الذي ينطوي على تقديم المشورة والتدريب، وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، ورفع مستوى أدائها، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب".

وأكد السوداني خلال اللقاء "أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره".

وبحسب البيان أكد أيانوتشي أن "بعثة حلف الناتو في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الأجهزة الأمنية، ضمن نطاق مهامّها وواجباتها، في تطوير القطّاع الأمني بالعراق".

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