2022/11/27 | 16:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GfjjeCDG-Hc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بماذا يتميز الجمال الكوردي عن الجمال العربي .. هذا ما قالته ملكة جمال العرب.. | برنامج نفانيف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بماذا يتميز الجمال الكوردي عن الجمال العربي .. هذا ما قالته ملكة جمال العرب.. | برنامج نفانيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).