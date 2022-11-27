التهديد التركي بشن عملية برية في قسد

2022/11/27 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يأتي التهديد التركي بشن عملية برية في ظل عدم التزام قسد بتوافقات سابقة مع واشنطن وموسكو؟ وهل تمثل الهجمات على مواقع التحالف الدولي بصرف النظر عمن يقف وراءها، ضغطا على تركيا لتعديل خططها في الشمال السوري؟

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