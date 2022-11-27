الزراعة تصادق على تثبيت موظفي العقود

2022/11/27 | 16:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صادق وزير الزراعة عباس العلياوي ، اليوم الأحد، على محاضر تثبيت العقود ممن هم على ملاك وزارة الزراعة والدوائر المرتبطة بها ومضى على مدة عملهم سنتين فأكثر .

وقالت الوزارة في بيان “بلغ عدد المشمولين بهذا القرار اكثر من خمسة آلاف وستمائة وخمسين عقدا في مختلف اقسام وزارة الزراعة والدوائر المرتبطة بها “.

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