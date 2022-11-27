المناطق المعزولة تقطّع أوصال مدن العراق من أجل حماية المسؤولين

2022/11/27 | 16:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتصاعد شكاوى سكان مناطق مهمة و “و متميزة” في بغداد والمحافظات...

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