السوداني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق العالي مع بعثة الناتو

2022/11/27 | 16:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الأحد 11/27/2022، أهمية...

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