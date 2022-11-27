كأس العالم.. المنتخب السعودي يكشف موقف سلمان الفرج من مواصلة اللعب مع الأخضر

2022/11/27 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المنتخب السعودي، الأحد، عن موقف اللاعب سلمان الفرج من المشاركة مع الفريق فيما تبقى من مشاركات "الأخضر" في نهائيات كأس العالم.

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