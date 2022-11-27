كوستاريكا تخلط الأوراق بفوز صاعق على اليابان

2022/11/27 | 16:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ منتخب كوستاريكا نظيره الياباني،

وتغلب عليه 1-صفر خلال المباراة التي

جمعتهما اليوم الأحد، على استاد أحمد بن

علي، ضمن الجولة الثانية من منافسات

المجموعة الخامسة بكأس العالم (قطر 2022).

ويدين منتخ

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