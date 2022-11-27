رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الموارد المائية أولوية ملف المياه

2022/11/27 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، لوزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الأحد، أولوية ملف المياه، فيما دعا لإنشاء سدود بكردستان وباقي مدن العراق.وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "رشيد استقبل، اليوم الأحد في قصر بغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله".واضافت ان "اللقاء جرى خلاله بحث السبل الكفيلة بمعالجة شحة المياه وتأثيراتها على مجمل الحياة العامة، وأهمية وضع الخطط لمعالجة ما يعانيه العراق من انخفاض في منسوب المياه، والعمل على تطوير قطاع الموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم أجمع".

وبحسب البيان، قدّم وزير الموارد المائية "شرحاً عن التحديات المتمثلة بتأثير التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية من دول المنبع، والإجراءات والخطط التي وضعتها الوزارة لتجاوز شحة المياه".

واشار الى انه "تمّت مناقشة السدود التي أنشئت على نهر دجلة في أراضي الجارة تركيا، حيث بيّن الوزير التأثيرات السلبية لسدي أليسو وسوليفان ووجهة نظر الدولة العراقية في عدم تأييد خطط الحكومة التركية في انشاء سد الجزرة الذي يقع جنوب سد اليسو، فيما لفت الى عدم التزام الجانب التركي باتفاقية اطلاق 500 متر مكعب منذ نيسان الماضي ولحد الان، ما تسبب بنقص هائل في كمية المياه الواردة".وبين الوزير، وفقاً للبيان، ان "العجز الذي يعاني منه سد حديثة وصل الى 4 مليارات و100مليون متر مكعب"، مستعرضاً "خطط الوزارة في معالجة الشحة الموجودة في الاهوار من خلال تحويل 150متراً مكعباً من مياه الامطار الفائضة، لمحاولة حماية هذه المسطحات المائية من الجفاف لما لها من أهمية وتأثير مباشر على سكان المنطقة وعلى البيئة والثروات السمكية والحيوانية".

من جانبه أشار عبداللطيف رشيد إلى أن "رئاسة الجمهورية تولي ملف المياه أولوية قصوى، وستقوم بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف كونه ركيزة أساسية لإدامة الحياة وتوفير الأمن الغذائي والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة"، مضيفاً أنه "سيدعم كل الجهود الحكومية مع الجارتين تركيا وإيران لتأمين وتنظيم حصص مائية عادلة لكل الأطراف، وكذلك الاستفادة من التقارير الاستراتيجية حول تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد".

وأكد "ضرورة مواجهة مشكلة المياه على الصعد كافة من خلال معالجة التجاوزات التي يقوم بها أصحاب احواض الأسماك التي تؤثر على الحصص المائية بين المحافظات، واللجوء الى الوسائل الاروائية الحديثة، واستخدام قناة شط العرب الاروائية، بالإضافة الى ضرورة تنفيذ التوصيات المتعلقة بموضوع المياه".

ودعا رئيس الجمهورية، "وزير الموارد المائية الى أن تقوم الوزارة باكمال مشاريع السدود المتلكئة ومفاتحة مجلس الوزراء لإنشاء عدد من السدود في إقليم كردستان وغيرها من مناطق العراق، لخزن المياه ومعالجة شحتها خلال سنوات الجفاف".

ووعد "بزيارة وزارة الموارد المائية وتقديم الدعم والإسناد للوزارة في مواجهة التحديات التي تواجهها".

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