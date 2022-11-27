2022/11/27 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

خاطبت هيئة الإعلام و الاتصالات، اليوم الأحد، شركات الهاتف النقال لتنفيذ قرار الغاء ضريبة الكارتات.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عقد اجتماعا طارئا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حول التطبيق الفوري لقرار الغاء ضرائب الكارتات الذي تبنته الهيئة وأقره مجلس الوزراء مؤخرا، وحضر الاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الهاتف النقال ومسؤولين من الهيئة العامة للضرائب وناقش خلاله المؤيد إجراءات الشركات بصدد القرار اعلاه الذي سيكون واجب التطبيق بدءا من اليوم الأول من الشهر المقبل".

وأضافت انه "تم بحث آليات التعامل مع كارتات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من أي حالات تلاعب بالأسعار".

وطالب رئيسة الهيئة بحسب الوثيقة "الشركات بتقديم عرض عاجل وتفصيلي للاجراءات الضامنة لتنفيذ هذا القرار عبر جميع منافذ البيع العاملة في البلاد".

أدناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام و الاتصالات تخاطب شركات الهاتف النقال لتنفيذ قرار الغاء ضريبة الكارتات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام و الاتصالات تخاطب شركات الهاتف النقال لتنفيذ قرار الغاء ضريبة الكارتات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).