لهذا السبب.. استبدال حارس منتخب المغرب أمام بلجيكا في أول لحظة

2022/11/27 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة بعد فوزه بشق الأنفس.

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