سيول تضرب العراق وتتسبب بمصرع طفلين وغرق مناطق وجرف سيارات

2022/11/27 | 17:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت سيول مناطق عدة في العراق مخلفة خسائر بالأرواح وأضرارا بالمنازل والمركبات، بالإضافة إلى شلل في الحياة بمحافظة كركوك (شمال).

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