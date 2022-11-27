القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يستقبل قائد بعثة الناتو في العراق

2022/11/27 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض مهام البعثة، في إطار التعاون الأمني والعسكري مع العراق، الذي ينطوي على تقديم المشورة والتدريب، وتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، ورفع مستوى أدائها، وتمكينها لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وأكد السيد السوداني خلال اللقاء أهمية التعاون والتنسيق العالي مع البعثة، وفق ما تقتضيه الحاجة الوطنية، وفي إطار متطلبات الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يحفظ سيادة العراق ويعزز أمنه واستقراره.

من جانبه، أكد السيد أيانوتشي أن بعثة حلف الناتو في العراق تواصل تعاونها وتنسيقها مع مختلف الأجهزة الأمنية، ضمن نطاق مهامّها وواجباتها، في تطوير القطّاع الأمني بالعراق.

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