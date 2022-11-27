اجتماع موسع مع شركات النقال لتنفيذ قرار إلغاء ضريبة الشحن

2022/11/27 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حول التطبيق الفوري لقرار الغاء ضرائب الكارتات الذي تبنته الهيئه وأقره مجلس الوزراء مؤخرا.وبحسب بيان للهيئة تلقته ايرث نيوز، فقد “حضر الاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الهاتف النقال ومسؤولين من الهيئة العامة للضرائب […]

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