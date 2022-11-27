هيئة الإعلام تبحث آلية تعويض البائعين عن ضريبة كارتات الهاتف المستقطعة

2022/11/27 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، آلية تعويض البائعين عن ضريبة كارتات الهاتف المستقطعة.وقالت الهيئة في بيان ، إن “رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عقد اجتماعا طارئا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حول التطبيق الفوري لقرار الغاء ضرائب الكارتات الذي تبنته الهيئة وأقره مجلس الوزراء مؤخرا”.وأضافت أن “الاجتماع شهد حضور كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الهاتف النقال ومسؤولين من الهيئة العامة للضرائب وناقش خلاله المؤيد إجراءات الشركات بصدد القرار اعلاه الذي سيكون واجب التطبيق بدءا من اليوم الأول من الشهر المقبل”.وتابعت: “كما تم بحث آليات التعامل مع كارتات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من أي حالات تلاعب بالأسعار”.وأكدت أن “المؤيد طالب الشركات بتقديم عرض عاجل وتفصيلي للاجراءات الضامنة لتنفيذ هذا القرار عبر جميع منافذ البيع العاملة في البلاد”.

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