2022/11/27 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة المغرب وبلجيكا بالمجموعة السادسة للمونديال لقطة مؤلمة لمنتخب "أسود قرطاج"، بعد احتفالات عارمة بتسجيل "الهدف الأول" في المونديال.

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