2022/11/27 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني لـ ماكرون: منفتحون على الجميع بما يعزز أمننا و استقرارنا المركز الخبري الوطني.

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