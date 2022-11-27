2022/11/27 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأحد، مجلس الخدمة العامة الاتحادي الى إيلاء ملف الخريجين الأوائل الأولوية في مجال التشغيل والتعيين. وقال العبودي في كلمة له خلال استقباله رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لإعطاء الاولوية في مجال التعيين..



وزير التعليم يدعو مجلس الخدمة لإيلاء الخرجين الاوائل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لإعطاء الاولوية في مجال التعيين.. وزير التعليم يدعو مجلس الخدمة لإيلاء الخرجين الاوائل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لإعطاء الاولوية في مجال التعيين.. وزير التعليم يدعو مجلس الخدمة لإيلاء الخرجين الاوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).