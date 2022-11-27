وزارة الدفاع التركية تعلن مواصلة عملياتها العسكرية في شمال سوريا والكرملين يتحدث عن خلافات مع أنقرة بهذا الشأن

2022/11/27 | 17:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية مواصلة عملياتها العسكرية ضد من سمتهم الإرهابيين في شمالي سوريا والعراق، فيما تفقد وزير الدفاع التركي الوحدات العاملة على الحدود مع العراق، وموسكو تؤكد وجود خلافات مع أنقرة.

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