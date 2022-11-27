مصدر: الحرس الثوري يتحشد على الحدود العراقية بالمدرعات- عاجل

2022/11/27 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر عسكري، اليوم الأحد، عن انتشار المدرعات التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات عسكرية مدرعة تابعة للحرس الثوري الإيراني تنتشر في منطقتين على الشريط الحدودي مع العراق من جهة إقليم كردستان".

وأضاف أن "قوات الحرس الثوري تنتشر في مناطق بانا ومريوان قرب الحدود العراقية، فيما يبدو على أنه استعداد لشن عملية عسكرية برية شمالي العراق".

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