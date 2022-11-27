خبير نفطي: العراق سيستفيد من تخفيض الانتاج لهذا السبب

2022/11/27 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاحد , ان قرار منظمة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج النفطي سيشمل الجميع دون استثناء أي دولة بما فيها العراق ، مشيرا الى أن الأخير سوف يستفيد من هذا القرار.

وقال الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “العراق سيكون من مصلحته هذا التخفيض لكون سيشمل بتخفيض انتاج النفط بنسبة بسيطة وهي بحدود 220 برميل يوميا”، مشيرا الى أن “هذه النسبة ستكون جيدة مقارنة بأسعار النفط التي قد تستقر عند 85 الى 95 دولارا”.وأضاف، أن “ارتفاع سعر بيع النفط سيعوض تخفيض الإنتاج بل وسيزيد عليها”، لافتا الى أن “العراق ممثلا بوزارة النفط ملتزم بقرارات منظمة أوبك بلاس”.يذكر أن إنتاج العراق الحالي من النفط الخام يمثل 11 في المئة من إجمالي إنتاج المجموعة البالغ 43 مليون برميل.

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