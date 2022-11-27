2022/11/27 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب المغربي انتصارا عربيا ثانيا في مونديال قطر، الأحد، بالفوز على منتخب بلجيكا، ثالث مونديال روسيا 2018، المصنف الثاني عالميا، في مباراة مثيرة بالمجموعة السادسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتصار تاريخي لأسود الأطلس.. المغرب يصعق بلجيكا بهدفين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتصار تاريخي لأسود الأطلس.. المغرب يصعق بلجيكا بهدفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).