الداخلية تشدد على إنهاء الخروقات والحفاظ على المشتقات النفطية

2022/11/27 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، على قطع دابر الفساد والحفاظ على المشتقات النفطية.

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