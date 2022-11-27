السوداني: العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات

2022/11/27 | 18:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات.

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