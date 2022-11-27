كأس العالم.. منتخب المغرب يحقق فوزًا غاليًا على بلجيكا.. ويعزز حظوظ تأهله للدور الثاني

2022/11/27 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوّق المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي بهدفين نظيفين، في لقائهما على استاد الثمامة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

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