2022/11/27 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، من اعتقال 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في ثلاث محافظات بعملية نوعية.وذكر بيان للناطق باسم القائد العام تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل 4 عناصر من “داعش” في 3 محافظات المركز الخبري الوطني.

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