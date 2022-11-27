2022/11/27 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الأحد، مع وفد من منظمة الهجرة الدولية مشاريع دعم النازحين وانضمام العراق إلى المنظمة. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/أن”جابرو استقبلت اليوم،وفدا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الهجرة تبحث مع المنظمة الدولية مشاريع دعم النازحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة تبحث مع المنظمة الدولية مشاريع دعم النازحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة تبحث مع المنظمة الدولية مشاريع دعم النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).