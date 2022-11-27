المسلة تتابع كأس العالم: المغرب تسقط بلجيكا بهدفين دون رد

2022/11/27 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاحد 27 تشرين الثاني 2022 المغرب تسقط بلجيكا بهدفين دون رد...

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