2022/11/27 | 18:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الاحد 11/27/2022، مع وزير...

ظهرت المقالة رئيس مجلس الخدمة والعبودي يناقشان ملف تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا أولاً على المسلة.

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