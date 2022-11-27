2022/11/27 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة التربية العراقية على المكشوف وبكل صراحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 47QtWRgHpKg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة التربية العراقية على المكشوف وبكل صراحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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